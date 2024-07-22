Milletvekili Arıkan'ın oğlu YKS'de Türkiye 11.si oldu
Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ın oğlu Osman Eren Arıkan, 2024 yılı YKS sınavında Türkiye 11.si oldu.
Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ın oğlu Osman Eren Arıkan, 2024 yılı YKS sınavında Türkiye 11.si oldu.
İki kız bir erkek çocuğu sahibi olan Milletvekili Mahmut Arıkan'ın tek oğlu olan Osman Eren Arıkan, İstem Koleji'nde eğitim görüyordu.
Haber Merkezi
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