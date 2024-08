Milletvekili Arıkan: 'İslam alemi için birlik ve beraberlikten başka yol yoktur'

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan; partisinin tüm Türkiye’de düzenlediği ’Şehitlere Rahmet Zalimlere Lanet’ başlıklı etkinliğine Ankara’da katıldı.

Geçtiğimiz hafta İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde bir konuşma yapmış ve defalarca alkışlanmıştı. Hem bu olay hem de Hamas Lideri İsmail Haniye’nin İran’da bir suikast sonucu şehit edilmesinin ardından, Saadet Partisi sahalara indi. ’Şehitlere Rahmet Zalimlere Lanet’ başlıklı etkinlik, her ilde Saadet Partisi İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan da Ankara’daki etkinliğe katıldı, açıklamalarda bulundu. Arıkan konuşmasında İsrail’in yaptığı vahşete dikkat çekti; “İsrail tarihi, masum insanların kanıyla yazılmıştır. Ve insafsızca; bu kara sayfalara, her gün bir yenisini eklemektedir. İngiltere Birinci Dünya Savaşı sonrası Ortadoğu’yu işgal sürecinde, önce Filistin topraklarını gasp etmiş ardından dünyanın dört bir yanından getirdiği Yahudileri bölgeye yerleştirmiştir. 1948 yılında kurulan bu terör devleti, bu tarihten itibaren Filistin topraklarının büyük bir bölümünü işgal etmiş ve yüz binlerce Filistinliyi sistematik katliamlarla yok etmiştir. Gazze’de kuşatma 16 yıldır devam ediyor. Tüm dünyanın gözü önünde iki buçuk milyon insan temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılıyor, yalnızlığa terk ediliyor. 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan savaşta, sivil yerleşim yerlerine bomba yağdıran İsrail, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan on binlerce Filistinliyi şehit etti" dedi.

İktidara seslenen Arıkan; "Bugün zulme göz yumanlar, zulüm karşısında mücadele ediyormuş gibi yapanlar; Siyonizm’in bir sonraki hedefi olacaklarını unutmamalıdır. Yemen’i, Lübnan’ı, Filistin’i, Suriye’yi ve İran’ı hedef alan terör devleti, yarın Türkiye’yi ve diğer İslam ülkelerini hedef alacaktır. İşte Erbakan hocamızın yıllar önce, ’dövecek diziniz kalmayacak’ diyerek atıf verdiği olaylar bunlardır. İsrail, bölgemiz için en büyük tehdittir, dünyadaki her devlet için en büyük beka sorunudur. Bir kez daha söylüyoruz; İslam ülkeleri için birlik ve beraberlikten başka çıkar yol yoktur. Batı’nın ve Siyonist rejimin böl, parçala, yok et stratejisine karşı; birlik, bütünlük ve cesaret anlayışı dışında kurtuluş olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimi günlerde İran’da bir suikast sonucu şehit edilen İsmail Haniye’nin son vasiyetini gerçekleştirdiklerini açıklayan Arıkan sözlerini; “Bugün Türkiye’deki tüm meydanları dolduran kardeşlerimiz, aslında Filistin için canını ortaya koyarak şehadete erenlerin vasiyetini yerine getirmektedir. Bugün aynı zamanda çok önemli başka bir vasiyeti de yerine getiriyoruz. Geçen hafta Şehit Komutan Haniye, Muhterem Genel Başkanımızı arayıp, Cumartesi günü meydanlara inmemizi ve Gazze’nin sesini duyurmamızı istemişti. Biz o andan itibaren çalışmalara başlamıştık. Aslında biz, İsmail Haniye’nin son vasiyetini yerine getiriyoruz. O bizi Gazze için çağırdı. Ama aynı zamanda tüm dünyayı cenazesine çağırmış oldu. Ne kutlu bir dava! Ne kutlu bir şehadet! Ne kutlu bir vuslat! Muhterem Misafirler; Filistin davası, hepimizin davasıdır ve zafer Allah’ın izniyle bizlere nasip olacaktır. “Nehirden Denize Özgür Filistin” bir hayal değil, bir hakikattir ve bu hakikat mutlaka gerçekleşecektir. Bir Filistin vardı, bir Filistin gene var ve daima var olacak" şeklinde tamamladı.