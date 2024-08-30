Milletvekili Arıkan: 'Kameralar önünde ticareti bitirdiğini söyleyip İsrail'e lanet okuyanlar, el altından gemi ve uçaklarla ticarete devam ediyor'

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail’le yapılan ticaretin Türkiye’ye kara bir leke süreceği vurgusu yaparak “7 Ekim'den itibaren uygulanan soykırıma karşı batılı birçok devlet bile karşı dururken iktidar İsrail ile ticaretten bile vazgeçmedi. Kameralar önünde ticareti bitirdiğini söyleyip İsrail'e lanet okuyanlar, el altından gemi ve uçaklarla ticarete devam ediyor. Filistin BDS Ulusal Komitesi ticaret yapan gemileri ifşa ediyor ve Türkiye'den bir açıklama bekliyor. Gönderilen domates, soğan, ilaç değil; gönderilen jet yakıtı, silah, askeri mühimmat. İktidara sesleniyorum; Türkiye'nin alnına daha fazla kara leke sürmeyin. Ülkemizi savaş suçlarına, soykırıma mazlumların canı, Filistinlilerin özgürlüğü sizin çıkar ilişkilerinizden daha değersiz değildir. İhanetin üstünü ticareti ifşa edenleri deport ederek, susturarak ve göz altına alarak örtemezsiniz. Bu uygulamadan vazgeçin ve aziz milletimizin vicdanını daha fazla kanatmayın. Bizim tarihimizde zalime destek yoktur, zulme ortak olmak yoktur. Tarihimizi kişisel çıkarlarınız uğruna lekelemeyin. işgallere alet edip de gelecekte yargılanmasına sebep olmayın” ifadelerine yer verdi.