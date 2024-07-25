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Milletvekili Aşkın Genç'den İç İşleri Bakanına özel ziyaret

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret ederek geçtiğimiz günlerde Kayseri'nin huzurunu bozmaya yönelik yaşanan olaylarla ilgili bir görüşme gerçekleştirdi.

Milletvekili Aşkın Genç'den İç İşleri Bakanına özel ziyaret

Kayseri halkı adına, ortaya çıkan sorunları ve talepleri en üst düzeyde her fırsatta dile getirmek istediğini vurgulayan Milletvekili Genç, misafirperverliği ve Kayseri'ye olan yakın ilgisinden dolayı Bakan Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımda Aşkın Genç şunları söyledi:

"İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya ile Kayseri’mizde yaşanan olaylar hakkında TBMM’de verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Özellikle, son dönemde şehrimizde artan güvenlik sorunlarına dikkat çekerek, Kayseri’nin huzur ve güvenliğini sağlamak adına alınması gereken önlemler üzerinde durduk."


 

Haber Merkezi

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