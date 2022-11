Milletvekili Ataş: 'Bu teklif herkesi cezaevine atmaktan farksızdır!'

"AKP’nin vergi politikalarının özeti şudur; az kazanandan çok vergi, çok kazanandan az vergi; yandaşlara ise vergi affı, vergi istisnası. Holdinglerin vergileri bir gece yarısı sıfırlanırken işçinin sırtındaki vergi yükü büyüdükçe büyümektedir. Cumhuriyetin fabrikalarını, şirketlerini, kurum ve kuruluşlarını birer birer satan AKP iktidarı, satacak bir şey bulamayınca vatandaşın cebine el atmaktadır. Seçim için kaynak yaratmaya çalışan iktidar, milyarlar içinde yüzen yandaşlardan değil, geçim derdiyle uğraşan vatandaştan vergi üstüne vergi almaktadır" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) vatandaşın sesi olmaya devam ediyor. Ataş, bir kez daha ekonomide yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, iktidarın politikalarına tepki gösterdi.

AKP'nin yanlış politikalarının faturasını yıllardır vatandaşın ödediğini söyleyen Milletvekili Dursun Ataş, motorlu araç ticareti yapan vergi mükelleflerinden vergi tahsilatının güvenliğini sağlamak amacıyla 30 milyon liraya kadar teminat istenebilmesini de içeren kanun teklifi üzerine konuştu. Milletvekili Ataş, teklif ile birlikte bu teminatı vermeyenlere vergi cezası verileceğini hatırlattı.

BU TEKLİF HERKESİ CEZAEVİNE ATMAKTAN FARKSIZDIR

Milletvekili Dursun Ataş, "Bu yönteme göre, tüm vergi mükelleflerinden doğmamış vergi borcu için teminat alınması gerekmektedir ki bu da 'suç işleyebilir' diye herkesi cezaevine atmaktan farksızdır. Bu yüzden böyle bir yöntem kabul edilemez. Ancak AKP iktidarına bu yöntemi nerede kullanmaları gerektiğini söyleyebilirim. Mesela, vergisini zaten ödeyen firmalardan teminat almak yerine son on yılda tam 128 kere vergi istisnası yaptığınız 5’li çeteden teminat isteyebilirsiniz. Mesela, son on yılda 100 milyar liradan fazla ihale verdiğiniz, kira borçlarını dahi yirmi iki yıl ertelediğiniz şirketlerden teminat isteyebilirsiniz. Vergisini hep ödemiş namuslu vatandaştan teminat istemek yerine milyarlarca lira vergi borcunu sildiğiniz yandaşlardan teminat isteyebilirsiniz" diye konuştu.

GELİR EŞİTSİZLİĞİ VAR, VERGİ ADALETSİZLİĞİYLE DE VATANDAŞIN EKMEĞİ ÇALINIYOR!

Vergi toplamanın vergileri gerekli yerlere harcamanın devletin başlıca görevi olduğunu ifade eden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, vergiler toplanırken de harcarken de adaletli olunması gerektiğini vurguladı.

Milletvekili Dursun Ataş, şunları söyledi: Ancak, Türkiye’de vergi yükü fakir fukaranın sırtına yüklenmiş, kaynaklar ise yandaşlara seferber edilmiştir. Ekonomik krizin süreklilik kazandığı, her yeni güne zamlarla başladığımız, yaşam maliyetlerinin her geçen gün artmaya devam ettiği bu ortamda AKP’nin vergi politikalarının özeti şudur: Az kazanandan çok vergi, çok kazanandan az vergi; yandaşlara ise vergi affı, vergi istisnası. Holdinglerin vergileri bir gece yarısı sıfırlanırken işçinin sırtındaki vergi yükü büyüdükçe büyümektedir. Gelir eşitsizliği yetmezmiş gibi vergi adaletsizliğiyle de vatandaşın ekmeği çalınmaktadır. Cumhuriyetin fabrikalarını, şirketlerini, kurum ve kuruluşlarını birer birer satan AKP iktidarı, satacak bir şey bulamayınca vatandaşın cebine el atmaktadır. Seçim için kaynak yaratmaya çalışan iktidar, milyarlar içinde yüzen yandaşlardan değil, geçim derdiyle uğraşan vatandaştan vergi üstüne vergi almaktadır.

ALMANYA'DA ASGARİ ÜCRETLİ 8 AYDA ARABA ALIRKEN, TÜRKİYE'DE İSE YEMEYİP, İÇMEYİP 7,5 YILDA ANCAK ALABİLİYOR! BİR ARABA PARASI DA VERGİ VERİYOR...

"AKP’nin ülkeyi getirdiği noktada vatandaşın araba alması bırakın lüks olmayı, imkânsız hâle gelmiştir" diyen İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Türkiye otomobil vergisinde dünya rekortmeni olmuştur. Yüzde 40 ile yüzde 220 arasında uygulanan ÖTV yüzünden, her araba alan vatandaş en az bir tane de devlete araba almaktadır. 2022 yılında artık tartışmasız bir zaruret olan arabadan, cep telefonundan, beyaz eşyadan özel tüketim vergisi alınması kabul edilemez bir durumdur. AKP iktidarı 20 yıldır hep eskileri örnek gösterip kendilerini başarılı göstermek için algı yaratmaya çalışmaktadır. Eskiden bir emekli rahatlıkla araba alabiliyordu, araba almak, ev almak bir memur için hayal değildi, ancak bugün Türkiye’de en ucuz sıfır araç 500 bin liranın üzerindedir. Bir asgari ücretlinin en ucuz sıfır arabayı alabilmesi için hiç para harcamadan, evine ekmek götürmeden, bir çay dahi içmeden 90 ay para biriktirmesi gerekmektedir. Yani tam 7,5 yıl. Üstelik, yemeden içmeden 7,5 yılın sonunda bir araba alabilirse bir araba parası da devlete vergi ödemektedir. Aynı araba Almanya’da 13 bin eurodur, yani bizi kıskanan Almanya’da bir asgari ücretli aynı arabayı sekiz ayda alırken Türkiye’de asgari ücretli tam 7,5 yılda alabilmektedir. Coğrafya bir kader değildir, bunun adı kötü yönetimdir. Bu, vatandaşı enflasyona, yüksek vergilere ezdirirken milletin kaynaklarının yandaşa aktarılmasının bir sonucudur" şeklinde konuştu.

BİZ VERGİLERİN GARİBANIN SIRTINA YÜKLENDİĞİ, YANDAŞIN VERGİ ÖDEMEDİĞİ BU ADALETSİZ DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ! OTOMOBİLDE ÖTV'Yİ KALDIRACAĞIZ

İYİ Parti iktidarında yandaşın vergi ödemediği bu düzeni değiştireceklerini belirten İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in önderliğinde, vatandaşın ezildiği, yandaşın baş tacı edildiği bu harami düzeni değiştireceğiz. Biz vergilerin garibanın sırtına yüklendiği, yandaşın vergi ödemediği bu düzeni değiştireceğiz. Biz otomobilde ÖTV’yi kaldıracağız, otomobili temel ihtiyaca dönüştüreceğiz. Biz ekonomiden adalete, dış politikadan eğitime kadar her alanda yaşanan krizleri çözeceğiz. 'Ben ekonomistim' deyip ülkeyi borç batağına sürükleyenlere karşı projelerimiz ve kadrolarımızla Ulu Önder’imiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ülkemizin 2’nci yüz yılına hazırız. Çok az kaldı" dedi.