Milletvekili Ataş, Dadaloğlu Şenliklerinde neden yoktu?

Geçtiğimiz hafta sonu büyük bir katılımla gerçekleştirilen Dadaloğlu Şenliklerine Ak Parti Milletvekilleri ve Belediye Başkanları tam kadro katılım sağlamışken, İYİ Parti'nin Kayseri'de kazandığı tek ilçe olan Tomarza Dadaloğlu Şenliklerine İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın katılmaması farklı değerlendirmelere neden oldu.

Milletvekili Dursun Ataş, İyi Parti'nin Kayseri'deki tek belediyesi olan Tomarza Dadaloğlu Şenliklerine neden katılmadı?

İYİ PARTİ OSMAN KOÇ'U GÖZDEN Mİ ÇIKARDI?

Milletvekili Dursun Ataş, İyi Parti Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç'u gözden mi çıkardı.

Milletvekili Ataş, Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, Meral Akşener sonrası kan kaybeden İYİ Parti'den umudunu kestiği için mi şenliklere katılmadı?

İyi Partili Osman Koç'un 2019 seçimlerinde aday olup kazanamadığı göz önüne alındığında Osman Koç, yeniden CHP markajına girdiği için mi Ataş, Osman Koç'a mesafeli duruyor?

Aynı zamanda Ak Parti Milletvekili ve Belediye Başkanları'nın neredeyse toplu olarak iştirak ettikleri ve Milletvekili Hulusi Akar'ın, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konuşma yaptığı Dadaloğlu Şenliği'nde gözden kaçmayan Osman Koç Ak Parti yakınlaşması, Dursun Ataş tarafından Tomarza'nın gözden çıkarılmasına mı neden oldu?

İyi Partili Kazım Yücel ve Sedat Kılınç'ın şenliğe katılmasına rağmen, İyi Partili olarak, İyi Partili Belediye'nin organize ettiği Şenlikte söz verilmemesi de oldukça düşündürücü.

Bu ve benzeri bir çok sorunun önümüzdeki günlerde cevabını bulması bekleniyor.