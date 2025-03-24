Milletvekili Ataş: 'MÜSİAD üyeleri çok kıymetli, milli ve yerli üretim yapıyorlar'

MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından Geleneksel Aile İftarı Programı düzenlendi. Programa, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, KOSGEB Genel Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Aktaş, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, iş adamları ve aileleri katıldı. Burada konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş: “MÜSİAD’a bizleri böyle manevi bir atmosferde bir araya getirdiği için teşekkür ederim. Böyle bir atmosferde çok fazla siyaset yapılmaz. Kayseri’deki MÜSİAD’ımızda da Türkiye’deki MÜSİAD’ımızda da görüyoruz ki MÜSİAD üyeleri çok kıymetli. Çok kıymetli işlere imza atıyorlar. Hem milli yem yerli üretim yapıyorlar. İstihdama destek sağlıyorlar. En büyük hayrı onlar yapıyor” ifadelerini kullandı.

VEKİL ÇOPUROĞLU: ‘DÜNYANIN HERHANGİ BİR YERİNDE FUAR VARSA MUTLAKA KAYSERİ ŞUBESİ ORADA’

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise: “MÜSİAD, dünyanın herhangi bir yerinde fuar varsa mutlaka Kayseri şubesi orada demektir. Eğer Suriye’de yeni iş imkanları, yeni yatırımları olacaksa genel merkezle kol kola girip bu organizasyona ev sahipliği yapacak insanlar MÜSİAD’dır. Salon salon olalı bu kadar kalabalığı görmedi” diye konuştu.

VEKİL CINGI İFTAR PROGRAMI İÇİN MÜSİAD’A TEŞEKKÜR ETTİ

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanlığı’na iftar programı için teşekkürlerini sunarak: “Diğer başarılı çalışmaların içerisine bu organizasyonun da dahil olmasından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

VELİK ÖZSOY: ‘TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE YOLUNDA MÜSİAD’IN ÇOK BÜYÜK KATKILARI OLACAĞINA İNANIYORUM’

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da MÜSİAD’a teşekkürlerini sunarak şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni Türkiye Yüzyılında tam bağımsız bir Türkiye olma yolunda MÜSİAD üyesi kardeşlerimizin çok büyük katkılarda bulunacağına inanıyorum.”