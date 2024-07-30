Milletvekili Ataş'tan ihalelerde rüşvet iddiası

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada deprem bölgesinde açık davet usulü ile yapılan ihalelerde yaşanan sıkıntıları gündeme taşıdı.



DEPREMZEDELERİN ACILARI VE ÇARESİZLİKLERİ SUİSTİMAL EDİLİYOR

‘Depremzedelerin acıları ve çaresizlikleri suistimal edilmemeli, bu ihale sistemine derhâl son verilmelidir’ diyen Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, şeffaflık ve rekabete dikkat çekti.

BAKANLIK KORİDORLARINDA ÇANTACILIK YAPILIYOR

Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinin üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçmesine rağmen deprem bölgesinde ihalelerin hâlâ davet usulüyle yapıldığını kaydeden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ‘Davet usulüyle verilen ihaleler açık ihaleye göre çok daha pahalıya mal olmakta, aynı paraya daha az iş yapılmakta, ayrıca Hazine bu yolla zarara uğratılmaktadır. Fahiş fiyatlarla kapalı kapılar ardında hangi firmaların, hangi şartları sağlayarak bu ihalelere davet edildiğiyse meçhuldür. Üstelik, Bakanlık koridorlarında çantacılık yapılmaya başlandığı, ihale almak için komisyon adı altında verilen rüşvet oranlarının ayyuka çıktığı bilinmektedir. 22 yıldır her şeyi fırsata çeviren AKP zihniyeti deprem bölgesinde de kendini göstermiştir. Depremzedelerin acıları ve çaresizlikleri suistimal edilmemeli, bu ihale sistemine derhâl son verilmeli, en yüksek rekabet ve şeffaflığı sağlayacak açık ihalelere dönülmelidir’ diye konuştu.



