Kayserispor'da sözleşmesi biten oyuncularla görüşmeler sürüyor

İki buçuk sezon sonra transfer yasağını kaldıran Kayserispor geçen sezon kadrosuna takviyeler yapmıştı. Sezon başında ve devre arası transferler yapan sarı kırmızılılara tekrar transfer yasağı geldi. Sezona transfer yasağı ile başlayan Kayserispor’da sözleşmesi biten Cardoso ve Mane ile sözleşme uzatıldı. Mehdi Bourabia, Lionel Carole, Bahoken, Uzodimma, Abdulkadir Taştan ve geçen sezon kiralık olarak form giyen Kartal Kayra Yılmaz’ın sözleşmesi sona erdi. Sözleşmeleri biten isimlerle görüşmeler devam ediyor. Perşembe günü sezon hazırlıklarına başlayan Kayserispor’da idmanlar alt yapı ağırlıklı kadro ile devam ediyor.