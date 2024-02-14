Milletvekili Ataş'tan 'seçim kampanyası' eleştirisi

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AKP’nin kamu imkanlarını kullanarak seçim kampanyası yürüttüğünü söyledi. Her gün ağırlaşan ekonomik krize rağmen AKP iktidarının belediye imkanlarını, Milletin parasının seçim kampanyalarına harcadığını dile getiren Ataş, adaletsizliğe de dikkat çekti. Ataş, ayrıca “Seçim geçip bittikten sonra AKP iktidarı yine bu seçim kampanyasının maliyetini vatandaşa kesecek” dedi.



İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde seçim sürecinde yaşanan haksız rekabeti gündeme taşıdı. AKP’nin kamu gücünü kullanarak seçim kampanyası yürüttüğünü dile getiren Ataş, Kayseri’de yaşananlara da dikkat çekti.

EKONOMİK KRİZE RAĞMEN MİLLETİN PARASININ SEÇİM KAMPANYALARINA HARCANDIĞI BİR SÜREÇ YAŞANIYOR

“Seçim bölgem Kayseri’de, hemen hemen her şehirde olduğu gibi AKP iktidarı tarafından asimetrik ve orantısız bir seçim kampanyası yürütülmektedir” diyen İYİ Partili Ataş, “Bütün meydanlar, alanlar, caddeler ve sokaklar, AKP’li belediyelerce ve devletin imkanlarıyla işçisi ve araçlarıyla yani milletin vergileriyle finanse edilen çadır, bayrak, afişlerle, doldurulmuş durumdadır. Seçime girecek diğer partilere alan ve imkân bırakılmadığı gibi Devletin tüm imkanlarının AKP tarafından kullanıldığı, her gün ağırlaşan ekonomik krize rağmen Milletin parasının seçim kampanyalarına harcandığı bir süreç yaşanmaktadır” diye konuştu.

AKP SEÇİM BİTİNCE FATURAYI YİNE MİLLETE KESECEK

AKP’nin seçim süreci bittiğinde yine faturayı Millete çıkaracağını dile getiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Seçim geçip bittikten sonra AKP iktidarı yine bu seçim kampanyasının maliyetini vatandaşa kesecektir. Bu yüzden, adil fırsat eşitliğinin olduğu Milletin parasının sokağa savrulmadığı bir seçim sürecinin oluşturulması gerekmektedir” dedi.

