Milletvekili Ataş, 'Ülkemizde engelli vatandaşlarımızın kamuda çalışma oranı yüzde 3'e yükseldi' 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde Engelsiz Sanat Sergisi etkinliği düzenlendi. Sergide, özel gereksinimli öğrencilerin el emeğiyle ürettikleri 500 eser sergilendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde Engelsiz Sanat Sergisi etkinliği düzenlendi. Sergide, özel gereksinimli öğrencilerin el emeğiyle ürettikleri 500 eser sergilendi. Büyükşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, özel gereksinimli öğrenciler tarafından hazırlanan el emeği ürünleri sergiledi. Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, ZİÇEV ve Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin iş birliğiyle düzenlenen Engelsiz Sanat Sergisi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde açıldı.

Serginin açılış törenine, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Bostancı, Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, daire başkanları, müdürler ile özel öğrenciler, eğitimciler ve aileler katıldı.

Törende konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye geneli nüfusa göre yüzde 12 engelli vatandaş olduğunu belirtti. Ataş, engelli bireylerin kamu kurumlarına ve çalışma hayatına kazandırılmasına yönelik çalışmaların artarak devam ettiğini söyleyerek, “Bugün anlamlı bir etkinlikteyiz ve aranızda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Tabii ki engelliler haftası nedeniyle büyükşehrimizin öncülük ettiği sizlerin de destek verdiği bu güzel organizasyonu görmek beni duygulandırdı ve onurlandırdı. İçeride o sergiyi gezeceğiz. Ülkemizde yüzde 12 engelli vatandaşımız var bu sayı az değil, belki bir çoğumuz bunu bilmiyor. Bir çoğumuz engelsiz yaşam sürüyoruz ama yarın kimin engelli olacağının garantisi yok. O yüzden biz engelli vatandaşlarımıza çok daha fazla kucak açmak zorundayız. Maalesef ki birçok ailede engelli birey var, çevremiz engelli vatandaşlarımız var bazı aileler çocuklarının engellerinden utanıyor ve söyleyemiyor. Çocuklarını saklıyor, bu da çocuklarımızın daha kötü bir yaşam sürmesine neden oluyor. Bu Allah’tan gelen bir şeydir, dışlamadan hayata karıştırmak bizimde görevimizdir. Son zamanlarda bu konuda yapılan çalışmalarda sonuç vermeye başladı. Topluma kazandırmaya yönelik kararlar var, önceden kamu kurumlarında çalışma oranları yüzde 2’ydi, şimdi yüzde 3’lere çıkarıldı, önümüzdeki süreçte ise hedef yüzde 6 olacak. İnşallah hepsinin hayatını kendi başına sürdürebileceği bir hayatı sağlamak. Buna yerel yönetimler destek veriyor, merkezi hükümet ve biz siyasiler destek veriyoruz. Onlar geleceğimiz, bugün kaldırımdan otobüse her yerde özel davranmamız gerekiyor. Hatta evlerinde yalnız kalanların hayat idarelerini kolaylaştırılacak bir sürece girildi, inşallah bunlara hız kazandırılacak bunun içinde bizde elimizden gelen her şeyi yapacağız ve yapıyoruz” şeklinde konuştu.

‘ENGELLİ BİREY OLARAK E-KPSS’DE TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDUM’

Özel gereksinimli kız çocuğunun annesi olan ve kendisi de özel gereksinimli birey olan Fatma Yalçın ise, “Bende engelliyim, kızım da ağır engelli birisidir. E- KPSS sınavına girdim ve Türkiye ikincisi oldum. Azim ve çabayla her şeyi başarabileceğimizin bir göstergesi olarak burada bulunuyorum. Kızım Merve İfa Yalçın çok zor dönemler geçirdi, azim ve çabayla birçok şeyi atlattık ve atlatmaya devam edeceğiz. Devletimin kızıma ve bana gösterdiği emekleri göz ardı edemem. Engelliler çok desteğe ihtiyaç duyuyorlar o desteği de ben devletimden, milletimden görüyorum, bunun farkındayım” diye konuştu.