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Milletvekili Ataş, yangında 3 işçinin can verdiği fabrikayı ziyaret etti

Ak Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, geçtiğimiz günlede komple yanan ve yangında 3 işçinin can verdiği mobilya fabrikasına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Ataş, yangında 3 işçinin can verdiği fabrikayı ziyaret etti

Ak Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren DNZ Mobilya fabrikasında çıkan yangının ardından, fabrikaya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yangında hayatını kaybeden çalışanlar için başsağlığı dileklerini ileten Ataş, DNZ Mobilya ailesine ve tüm çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini sundu.

Ataş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "DNZ Mobilya ailesine ve tüm çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yangında hayatını kaybeden çalışanlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Yangın olayına ilişkin detaylar henüz netleşmezken, Milletvekili Dursun Ataş’ın ziyaretinin, Kayseri halkı ve iş dünyası tarafından takdirle karşılandığı belirtildi.

Haber Merkezi

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