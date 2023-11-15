Milletvekili Ataş, Yokluklar Üzerinden Ak Parti'ye Yüklendi

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis’te yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Ataş, iktidara tepki göstererek, milletin sorunlarına çözüm bulmak yerine zenginliklerine zenginlik katma derdinde olduklarını söyledi. “Sarayda yaşarken ülkede yaşanan yoksulluk dramlarına seyirci kalıyorlar” diyen Ataş, “Milyonlarca vatandaş enflasyon altında ezilirken zenginliklerine zenginlik katma peşindeler” dedi. Emekliye 5 Bin TL ikramiye konusunda da çarpıcı ifadeler kullanan Milletvekili Dursun Ataş, “Cumhuriyetin 100’üncü yılında Atatürk’ün çağdaş uygarlık seviyesinin en üstü hedefinden emeklilere bir sefere mahsus 5 bin liracık ikramiye vermeye kadar düştük, onu da her emekliye veremedik çünkü para azmış. Hayır, efendiler, para az değil, hırsızlar çok kalabalık” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) konuştu. Milletvekili Dursun Ataş, vatandaşın yaşadığı sorunlara dikkat çekerken, çarpıcı ifadeler kullandı.

MİLYONLARCA VATANDAŞ ENFLASYON ALTINDA EZİLİRKEN ZENGİNLİKLERİNE ZENGİNLİK KATMA PEŞİNDELER

“21 yıllık AKP iktidarı, ekonomiden dış politikaya, tarımdan sağlığa, eğitimden yargıya ülkemizi her alanda geriye götürmüştür” diyen Milletvekili Ataş, “AKP'nin ülkemizi getirdiği noktada millet fakirleşmiş, yandaş ise zenginliğine zenginlik katmıştır. Milyonlarca vatandaş enflasyon altında ezilirken, işçi, memur, emekli ay sonunu getiremezken, sanayici artan maliyetlerden dolayı üretemezken, esnaf bir bir kepenk kapatırken, çiftçi toprağını terk ederken, ülkede gelecek göremeyen gençler Türkiye'yi terk etmek için Avrupa ülkelerinin elçiliklerinde vize kuyruğunda beklerken iktidarın lüks içinde saraylarda sürdüğü yaşam, bir avuç yandaşın zenginliğine zenginlik katmak çabası, Meclisi vatandaşın işine yaramayacak kanun teklifleriyle oyalaması milletin vicdanında derin yaralar açmaktadır” dedi.

AKP İKTİDARI MİLLETİN ONCA DERDİNE RAĞMEN NE YAZIK Kİ ÜÇ BEŞ KİŞİNİN ÇIKARININ DERDİNE DÜŞMÜŞ

AKP’nin milletin sorunlarına kulaklarını kapatmış, bu memleketin insanlarından uzaklaşmış bir yapıya büründüğünü dile getiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Biz istiyoruz ki bu memlekette yapılan her iş üç beş kişinin çıkarına değil, bu topraklarda yaşayan milyonların yararına olsun ama AKP iktidarı milletin onca derdine rağmen ne yazık ki 3-5 kişinin çıkarının derdine düşmüş, yandaşlarından başkasını umursamayan, milletin sorunlarına kulaklarını kapatmış, bu memleketin insanlarından uzaklaşmış bir yapıya bürünmüştür” diye konuştu.

AKP SARAYDA YAŞARKEN ÜLKEDE YAŞANAN YOKSULLUK DRAMLARINA SEYİRCİ KALMIŞTIR

Seçim döneminde verilen sözlerin tutulmadığına da dikkat çeken İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Seçim için onlarca söz verildi, seçimin üzerinden altı ay geçti, millet yararına hangi kanunu çıkarabildik, milletin hangi yarasına merhem olabildik? Çiftçinin terk ettiği topraklarda gençlerimizin gelecek kaygısıyla geride bıraktığı memleketimizde üreticimizin, esnafımızın, sanayicimizin, iş yerlerinde, üniversitelerde, okullarda, fabrikalarda, Anadolu'nun gariban kentlerinde, köylerinde, kısaca yurdumuzda umudu yeniden yeşertebildik mi? Atatürk'ün hedef olarak önümüze koyduğu şekilde cumhuriyetin 100’üncü yılında tarımda, sanayide, bilimde, eğitimde çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için ne yaptık? Ne yazık ki hiçbir şey yapamadık; çiftçinin toprağı terk etmesini sağladık, toprağı ranta açtık; hayvancılıkla uğraşanları küstürdük, yerine et ithalatı yapan yandaşları güldürdük; memuru, asgari ücretliyi, işçiyi, emekliyi enflasyon altında ezilenlere haklarını vermeyip onun yerine, bir avuç yandaşı, rantçıyı besledik. Sarayda yaşarken ülkede yaşanan yoksulluk dramlarına seyirci kaldık; kendi yetiştirdiğimiz doktorları, mühendisleri, gençleri yani kendi öz evlatlarımızı ‘Giderlerse gitsinler’ diye başka ülkelere yolcu edip Orta Doğu'nun bataklığından kimi terörist, kimi uyuşturucu satıcısı, kimi bilmem ne bela, başka başka milletlerden gelen kaçaklara kucak açtık. Üniversitelere bilim adamları değil siyaset artıklarını rektör diye atadık; bilimde, eğitimde, irfanda geri kaldık.” ifadelerini kullandı.

EFENDİLER, PARA AZ DEĞİL, HIRSIZLAR ÇOK KALABALIK

Meclis’te emekliye verileceği ifade edilen 5 Bin TL ikramiye ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullanan Ataş, “Bu dönemde bir tane kanun geçirdik, cumhuriyetin 100’üncü yılında Atatürk’ün çağdaş uygarlık seviyesinin en üstü hedefinden emeklilere bir sefere mahsus 5 bin liracık ikramiye vermeye kadar düştük, onu da her emekliye veremedik çünkü para azmış. Hayır, efendiler, para az değil, hırsızlar çok kalabalık” sözleriyle dikkat çekti.