Milletvekili Ataş, yoksulluk, sefalet ve işsizlik üzerinden hükümete yüklendi

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, TBMM’de mevcut iktidarın ekonomik politikalarına ilişkin açıklama ve eleştirilerde bulundu.

Yoksulluk, açlık, işsizlik, yüksek enflasyon, dövizdeki yükseliş ve enflasyondaki artışların, bir iktidarın başarısızlığını yansıttığını söyleyen Milletvekili Ataş, “Başarısızlığı gösteren her şey AK Parti iktidarında sıradanlaştı. AK Parti iktidarı, tarih kitaplarının en büyük klişelerinden biri olan ‘Padişah sarayda, halktan kopuk bir şekilde yaşıyordu; halk ağır vergiler altında eziliyordu’ cümlesini dahi bugün, klişe olmaktan çıkarmış, Türk milletinin yeni normali hâline getirmiştir. Bu yanlış yoldan dönülmesi adına ekonomistler, muhalefet partileri yıllardır uyarılarda bulundu. Anlatılmasına rağmen milletin sesini duymayan, ne yaşadığını bilmeyen ve üç maymunu oynayan bir iktidarla karşı karşıyayız” dedi.

‘ÇİNLİ ŞİRKETİN 100 BİN ARACI VERGİSİZ ÜLKEYE GETİRMESİ, 4 MİLYAR DOLAR VERGİ GELİRİNİ YOK SAYMAKTIR’

Vergi paketleri ve tasarruf tedbirlerini samimi bulmadığını ve kamuoyuna güven vermediğini söyleyen Milletvekili Ataş, “Vergi paketiyle 220 milyar lira bir vergi geliri elde edilmesi beklenmektedir. Bugünün kuruyla yaklaşık 6,6 milyar dolar etmektedir, ancak daha bir iki hafta önce AKP bir torba yasayla, Çinli bir şirketin 100 bin aracı vergisiz Türkiye'ye getirmesi teklifini meclise getirmişti. Bu araçların vergisiz ülkeye getirilmesi, 4 milyar doların üzerinde vergi gelirinden vazgeçilmesi demektir. İktidar, Çinli şirketten vazgeçtiği vergiyi bu vergi paketiyle Türk milletinden toplamaktadır. Şimdi biz, iktidarın samimiyetine nasıl güveneceğiz? Bununla da bitmiyor. 200 milyar dolar ihale alan 5’li müteahhit çetesinin biri bile vergi rekortmeni listesinde yıllardır bulunmamaktadır. Neden? Çünkü vatandaşa vergiye gelince aslan kesilen iktidar, bu şirketlere sürekli vergi affı yapmaktadır. Özetle, iktidar, yandaştan vazgeçtiği vergiyi bu vergi paketiyle vatandaştan toplamaktadır” diye konuştu.

‘KKM’NİN NET ZARARI 833 MİLYAR LİRA’

Kur Korumalı Mevduat üzerinden Merkez Bankası’nın 833 milyar lira zarar ettiğini ve bu zararın mevduat üzerinden toplanması planlanan 220 milyar lira gelirin neredeyse 4 katı olduğunu belirten Milletvekili Ataş, “İktidar, zenginlerden kur korumalı mevduatla vazgeçtiği vergiyi yoksullukla mücadele eden vatandaştan toplamaktadır. İktidarın ‘Hazineden beş kuruş çıkmayacak’ diye anlattığı kamu-özel iş birliği modeliyle yapılan köprüye, otoyola, şehir hastanelerine, hava limanlarına yıllardır 100 milyonlarca lira ödeme yapmaktadır. Sadece bu yıl, bu projelere 162,4 milyar lira ödenecektir. Kara delik gittikçe derinleşmektedir” şeklinde konuştu.