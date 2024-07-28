Kayseri'de hayvancılık destekleri açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarafından desteklenen 2024 yılı hayvancılık destekleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile resmi gazetede yayınlandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy tarafından konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre; Yeni destekleme modelinde; 2024 yılında arıcılık desteklemesinde birlik üyelerine kovan başı 100 TL, birlik üyesi olmayan arıcılara 80 TL, kadın veya 41 yaş altı yetiştiricilere 40 TL belirlenirken, planlama kapsamında gezgin arıcılar 30 TL ile 1.derece tarımsal amaçlı örgüt üyesi arıcılara 40 TL desteğe ulaşacak.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan desteği kapsamında; Temel buzağı desteği bin TL, 1-20 baş arası işletmelere bin TL olarak belirlenirken, kadın veya 41 yaş altı olması durumunda yetiştiricilere 700 TL, hastalıktan ari işletme 4 bin lira, AB onaylı çiftlikler 600 TL, suni tohumlama veya embriyo transferinde 800 TL, yerli sperma ise 500 TL alırken, birinci derece örgüt üyesi olması durumunda 200 TL destek alacak. Oğlak ve kuzulara 200 TL, 1-100 baş arası anaç bulunan anaç koyun varlığına sah ip bir aile işletmesi 200 TL, kadın veya 41 yaş altı olması durumunda 140 TL destek alırken, 100 baş ve üzeri anaç hayvanı olan ve en az 1 sürü yöneticisi bulunan işletmeler 360 TL, birinci derecede örgüt üyesi olması durumunda 40 TL destek alabilecek. Besilik ve erkek sığır desteklemesinde ise 200 kilogram karkasa 500 TL, 1-20 baş arası hayvanı bulunan işletmeler 2 bin TL, kadın veya 41 altı genç işletmeci ise 150 desteğe ulaşırken, 270 kilogram ve üzeri sütçü ve melez ırk yetiştiren işletmelere 300 TL, 300 kilogram ve üzeri kombine ve melez ırk yetiştiren işletmelere 400 TL, 320 kilogram ve üzeri etçi ve melez ırklar yetiştiren işletmeciye ise 500 TL destek sağlanırken, birinci dereceden örgüt üyesi yetiştiriciler ise 100 TL desteğe ulaşabilecek.

Manda ıslahı kapsamında, yıl içinde doğuran anaç boğa başına 6 bin 200 lira, yıl içinde doğurmayan anaç boğa başına ise 3 bin 900 lira olarak belirlenirken, damızlığa ayrılmak üzere seçilen manda (düve-tosun) yetiştiricileri ise 5 bin 50 lira desteğe ulaşacak. Koyun ve keçi yavrularına ise elit fiyat olarak 475 TL, taban fiyat olarak 250 TL destek verilecek.

SU ÜRÜNLERİ DESTEKLEMESİ

Su ürünleri yetiştiriciliğine destek kapsamında ise, verimlilik ve yönlendirici kriterler sağlandığında; işletmelere her bir teknik kriter için temel destek tutarına ilave olarak destek verilecek. Küçük ölçekli balıkçılık desteği yüzde 43 ile yüzde 100 arasında artırılırken, balıkçı sahibi veya ortağı kadınlara küçük ölçekli balıkçılık desteği yüzde 35 daha fazla ödenecek.