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  • Milletvekili Ayşe Böhürler, Boyacıköy Mahallesi'ni ziyaret etti

Milletvekili Ayşe Böhürler, Boyacıköy Mahallesi'ni ziyaret etti

Ak Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocasinan İlçesi Boyacıköy Mahallesi'ni ziyaret ederek, halkın sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Milletvekili Ayşe Böhürler, Boyacıköy Mahallesi'ni ziyaret etti
Kayseri GündemEditör

Ak Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Tarım İl Müdürü Bülent Saklav, Kocasinan İlçe Tarım Müdürü Abdülaziz Yıldırım, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, ve Ak Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu ile beraber Kayseri Merkez'e 25 kilometre mesafedeki Kuşçu Baraj yolu üzerinde bulunan Boyacıköy Mahallesi'ni ziyaret ettiler.

Milletvekili Ayşe Böhürler, Boyacıköy Mahallesi'ni ziyaret etti

Boyacıköy halkının sorunlarını dinleyen Milletvekili Ayşe Böhürler, halkın ulaşım yolu olan Göğdere yolunun yapılması, Göğdere'den sonraki Mahalleye giriş yolunun genişletilerek, en az tek taraflı olarak kaldırım döşenmesi, Mahalle içindeki alanlarda bulunan ağaçların bakımı ve sulanması, kanalizasyon sisteminin 150 haneye göre yapıldığını 700 haneye çıkına çekmediğini ve yenilenmesi gerektiğini, atıksu ve foseptik alanının çok küçük geldiği ve dışarıya koku verdiği için büyütülerek köy dışına taşınması gerektiği gibi talep ve sorunlarının çözümü konusunda takipçi olacağını söyledi.

Milletvekili Ayşe Böhürler, Boyacıköy Mahallesi'ni ziyaret etti

Kayseri tarım Orman Müdürü Bülent Saklav'da geçtiğimiz yıl Boyacıköy Mahallesi'ne 3 milyon destek verdiklerini, ilgilenenler için bir dönümden az olmamak şartıyla tıbbi aromatik bitki ekimi içi fide ve destek verileceğini, mahalle dahilinde 297 büyükbaş, 5 bine yakın da küçükbaş hayvan bulunduğunu, toplam 64 çiftçiye tohum desteğinde bulunduklarını, bu mahallede 74 çiftçinin 1.124 hektar alanı ektiğini, bu desteklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Milletvekili Ayşe Böhürler, Boyacıköy Mahallesi'ni ziyaret etti

Boyacıköy Mahallesi Muhtarı Ahmet Berk, Boyacıköy Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Allaattin Kaplan ve tarım yapan çiftçilerle de görüşen, onların taleplerini dinleyen Milletvekili Ayşe Böhürler, çiftçilerin çıkan üründen ve devletin verdiği destekten memnun olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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