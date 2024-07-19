Kayseri'de şişeli silahlı kavga: 2 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan şişeli silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de şişeli silahlı kavga: 2 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çıkan şişeli silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Şehit Büyükelçi Hasan Esat Işık Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, K.Ö. ve O.Ö. ile kimlikleri tespit edilemeyen şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ö. kafasına şişeyle vurulması sonucu yaralanırken, iddiaya göre O.Ö.’nün de aracından çıkardığı tüfekle ateş etmesi üzerine karşı gruptan da bir kişi yaralandı. Kimliği belirlenemeyen şahıslar, araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı K.Ö. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şahısları bulmak için geniş çaplı arama çalışması başladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de şişeli silahlı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de şişeli silahlı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de şişeli silahlı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de şişeli silahlı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de şişeli silahlı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de şişeli silahlı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de şişeli silahlı kavga: 2 yaralı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Başkan Büyükkılıç, ERÜ 2023-2024 lisansüstü mezunlarının heyecanına ortak oldu
Başkan Büyükkılıç, ERÜ 2023-2024 lisansüstü mezunlarının heyecanına ortak oldu
Gurbetçiler çiçeklerle karşılandı
Gurbetçiler çiçeklerle karşılandı
AK Partili Cıngı: 'Atılan adımlarla mesleki eğitimin kalitesinin artacağına ve işçisizlik meselesinin de çözüme kavuşacağına inanıyorum'
AK Partili Cıngı: 'Atılan adımlarla mesleki eğitimin kalitesinin artacağına ve işçisizlik meselesinin de çözüme kavuşacağına inanıyorum'
Adem Tanç Cami ve Hatice Tanç Kuran Kursu açıldı
Adem Tanç Cami ve Hatice Tanç Kuran Kursu açıldı
Kayseri'nin ilk ve en büyük RES Projesi hızla ilerliyor
Kayseri'nin ilk ve en büyük RES Projesi hızla ilerliyor
Aşıklardan gençlere 'Kültürünüzü yaşatın' çağrısı
Aşıklardan gençlere ‘Kültürünüzü yaşatın’ çağrısı