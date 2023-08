Akar, Çiçek Ve Büyükkılıç'dan Kayserispor'a motivasyon ziyareti

Süper Lig’in ilk haftasında Galatasaray ile karşılaşacak sarı kırmızılı takımı önceki dönem Milli Savunma Bakanı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile tesislerde ziyaret etti.

Akar, Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve futbolcular ile görüşürken, Atan da “Bize çok moral verdiniz, çok teşekkür ederiz” dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise futbolcularla sohbet ederek, “Her şey daha güzel olacak. Sıkıntılı, zor diyebileceğimiz o dönemler büyük ölçüde atlatıldı, atlatılıyor. Her yerde geçerli olan şey moral ve motivasyondur. Sizleri destekleyen binlerce Kayserili hemşehrimiz var. Büyük bir merakla, inançla başarılarınızı bekliyoruz. Başarılar diliyoruz, sağ olun, var olun” diye konuştu.

Akar, burada yaptığı açıklamada, “Kayserispor’umuz Kayseri’miz için çok önemlidir. Kayserispor’umuzun yaptığı çalışmaları yerinde görmek üzere sayın başkandan bilgiler aldık. Zaten belediye başkanımız, valimiz gece gündüz buradaki arkadaşlarımızla beraberler, her türlü desteği sağlıyorlar. Temennimiz, dileğimiz Kayserispor’un bu sezonda çok başarılı, yüksek performans göstereceğine inanıyoruz. Bu vesile ile hemşehrilerimizi maçlarda her zaman Kayserispor’umuzu desteklemeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç da “Hasret bitiyor, sarı kırmızı sevdamız Kayserispor’umuz sahaya iniyor. Cumartesi akşamı yeni sezonun ilk maçında Galatasaray’ı misafir edecek Kayserispor’umuza destek olmak için şehrimizin marka değeri sarı kırmızılı takımımızın idmanını izleyerek futbolcu kardeşlerimize başarılar diledik” ifadelerini kullandı.