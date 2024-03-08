Milletvekili Ayşe Böhürler:  'Kadınlar her zaman için AK Parti'nin ve Türkiye'nin en büyük güç kaynağı oldu'

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programda konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar Kadınlar Günü’nün tarihi seyrine yönelik bilgiler aktararak, “Bizim inandığımız ölçülerden dolayı kadınlar bizim başımızın tacı” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından program gerçekleştirildi. Programa TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ile kadınlar katıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tarihi seyrine yönelik bilgiler aktaran Akar, “Bundan 100-150 sene önce 8 Mart 1857 Newyork’taki fabrikada çalışan kadınlar grev yapıyor. İlave haklar istiyorlar. Bunun üzerine polis grev yapan kadınların bir kısmını bir yere kilitliyor. Çıkmasınlar gösteri yapmasınlar diye. Burada çıkan yangında 122 kadın yanarak ölüyor. Bugünün anısına 1910’da Danimarka’da toplantı yapılıyor. Avusturya, Almanya, İsviçre’de katılıyor. Toplantıda kadınları anma kararı alıyorlar. Daha sonrada 1975’te Birleşmiş Milletler bugünün kadınlar günü olarak kutlanmasını karara bağlıyor. O günden beride Türkiye’de buna katılıyor. Bizim inandığımız ölçülerden dolayı kadınlar bizim başımızın tacı, bu anma gününden dolayı değil. Çünkü kadınlar ana. Cennet anaların ayağının altında. Dolayısıyla bizim kadınlara olan sevgimiz, saygımız, hürmetimiz bugünlerle bağlı değil” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise, “Kadınların vefakar, cefakar çalışmaları her zaman için AK Parti’nin ve Türkiye’nin en büyük güç kaynağı oldu. Siz olmasaydınız bu parti bugünlere gelemezdi. Kadınları daha güçlendiren politikalara, toplumu daha ileri götüren politikalara öncülük eden ve bunu hatırlatan bir gün, bugün. Türkiye’de kadınları daha güçlendiren adımların atılmasını önemli buluyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar’da, “Kadın anneliği evlat olmayı, eş olmayı, çalışma hayatını kısaca kainatın bütün renklerini içerisinde barındırmaktadır. Kadının yaptıklarının ve yapabileceklerinin bir sınırı yoktur. Kadın ebru sanatı gibi sonsuz sayıdaki rengi ahenkle bütünleştirmektedir. Bizler kadını toplumun birleştirici gücü olarak görüyor. Güçlü kadın güçlü toplum anlayışıyla sürdürdüğümüz çalışmalarımızı inana saygı temelinde geliştirerek, geleceğin Türkiye’sini inşa etmenin gayretini gösteriyoruz. Bizler AK kadınlarız. AK kadınlar her koşulda liderinin yanında olur” diye konuştu.