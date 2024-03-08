Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken yaşamının yitirdi
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı eski Doğum Evi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan M.S.(70) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Trafik kazası, saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. K.Ş.‘nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.S.’ye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri M.S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi otopsi için devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü K.Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.