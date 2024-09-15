Milletvekili Ayşe Böhürler, Sivaslılar Konfederasyonu'nda konuştu

Sivaslılar Konfederasyonundaki kahvaltılı toplantıya katılan Milletvekili Ayşe Böhürler konuşmasına Sivas'ın büyük ozanı Aşık Veysel'den dizelerle başladı.

'Cümle canlı hep topraktan

ar olmuştur emir HaktanR

ahmet dile sen Allah’tan

Tükenmez rahmet deryası”

Vekil Böhürler Sivaslılar Konfederasyonu'nda yaptığı konuşmada, Sivas ve Kayseri'nin gönül bağıyla birbirine bağlı olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

'Kayseri ve Sivas, Anadolu’nun iki kadim şehri. Tarih boyunca bu iki şehir, sadece coğrafi olarak değil, aynı zamanda gönül bağıyla da birbirine bağlı bir toprak oldu.

Ticaret yollarından geleneksel değerlere, tarım ve sanayideki iş birliğinden kültürel zenginliklere kadar birçok alanda ortak geçmişe ve geleceğe sahibiz.

Bugün Sivaslılar Konfederasyonu üyesi hemşehrilerimizle ile kahvaltıda bir araya geldik.

Kayseri ve Sivas’ın birlikteliği, hem bölgesel kalkınmada hem de ülkemizin güçlü yarınlarına katkı sunmada, bu dayanışmayı daha da güçlendireceğiz, Anadolu’nun kalbini daha da güçlü kılacağız.'