Milletvekili Ayşe Böhürler Sivil Toplum Temsilcileriyle Koramaz'ı gezdi

Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları hanım temsilcileriyle sabah yürüyüşüne katıldı.

Milletvekili Ayşe Böhürler Sivil Toplum Temsilcileriyle Koramaz'ı gezdi
Kayseri GündemEditör

Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları hanım temsilcileriyle sabah saatlerinde Ağırnas'ta buluşarak Koramaz Vadisi'nde bir doğa yürüyüşü yaptılar.

Kayseri Sivil Tolum Kuruluşu Hanım temsilcilerinin ve Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ile  Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın eşi Necmiye Büyükkılıç'ın katıldığı Koramaz Vadisi yürüyüşünde Kayseri tarih Araştırmacısı Osman Gerçek rehberliğinde, Ağırnas ve Koramaz Vadisi'nin tarihi ile ilgili bilgiler verildi.

Milletvekili Ayşe Böhürler Sivil Toplum Temsilcileriyle Koramaz'ı gezdi

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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