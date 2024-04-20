ANESİAD İstişare Toplantısı Kayseri'de Yapıldı

Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şube Temsilcileri Türkiye Geneli İstişare toplantısı Kayseri Mostar Kahve'de gerçeklştirildi.

Anesiad Genel Başkanı Ahmet Demir'in başkanlığında yapılan istişare toplantısında şubeler arası koordinasyon ve son durum değerlendirilmesi yapıldı.

İstişarede konuşan Genel Başkan Ahmet Demir, Türkiye Genelinde oluşan şubelerde 1000 aşkın üyelerinin olduğunu belirterek, geçtiğimiz yaşanan 11 ili kapsayan deprem hadisesinde örgütlü yardım koordinasyonun üyeler üzerinden gerçekleştirilmesinin, depremden zarar gören üye ve işyerleriyle ilgili yapılan koordinasyonun büyük bir çalışma temposu olduğuna değindi.

Pandemi dönemi ve sonrasında yaşanan deprem sonrası kurumsal çalışmaların istendiği gibi yürümediğini belirten Anesiad Genel Başkanı Ahmet Demir, üyelerin kurumlarına değer verip önemesemeleri gerektiğini belirterek bu tür kurumların günün birinde üyelerine fayda üreteceğini, örnek şahsiyet ve örnek şirketlerimizle, şirketten ayrılma kurallarının şirket kurmaktn daha önemli olduğunu, ufkumuz, umudumuz ve ideallerimizin açık olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin değişik illerinden katılan şube temsilcilerinin görüş ve önerileriyle Mostar Kahvede yapılan istişare toplantısı Kayseri İlim Hikmet Vakfı himayesinde gerçekleştirildi.

Anesiad Kayseri Şube Başkanı Fatih Kalender, katılımcı üyeleri Kayseri'nin doğal güzellikleri ve Erciyes gezisiyle tanıştırdı.