Milletvekili Baki Ersoy: “31 Martta zaferimizi 17-0’la taçlandıracağız”

Cenab-ı Allah nasip ederse ve sizlerin de destekleriyle liderimize mahcup olmayacağız. 31 Martta Cumhur İttifakı’nın zaferini 17-0’la taçlandıracağız ve seçimin gecesinde zaferimizi hep birlikte kutlayacağız” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı tarafından Geleneksel İftar Programı düzenlendi. Programa; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Seyit Demirezen, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları ve adayları, AK Parti ve MHP İl Başkan Yardımcıları, İlçe Başkanları ve partililer katıldı.

31 Mart gecesini 17-0’la taçlandıracaklarını ve vatandaşlarının kararını vermiş olduğunu söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Milliyetçi Hareket Partisi’ne verilmiş olan 5 ilçe ve AK Parti’ye verilmiş olan 11 ilçe artı büyükşehirle birlikte 17-0 yapmak için genel başkanımıza söz verdik. Cenab-ı Allah nasip ederse ve sizlerin de destekleriyle liderimize mahcup olmayacağız. 31 Martta Cumhur İttifakı’nın zaferini 17-0’la taçlandıracağız, milletimiz Cumhur İttifakı’ndan hizmet bekliyor. 15 Temmuzdan itibaren çizgimizi hiç bozmadan yürüdüğümüz için de vatandaşlarımız diğer ittifaklara bizleri benzetmiyor ve bizleri kucaklıyor” diye konuştu.

Mevcut belediye başkanlarının hiçbir ilçeyi ve mahalleyi ayırt etmeden hizmet götürmeye devam ettiklerini belirten Milletvekili Ersoy, “Kayseri, milliyetçi ve ülkücü hareketin kalesi olduğu gibi Cumhur İttifakı’nın da kalesi olduğunu göstereceğiz. Cumhur İttifakımızın bütün başkanlarına ve adaylarına tekrardan hayırlı olsun, Memduh Başkanımız da 5 yıl boyunca çalışmalarına özverili bir şekilde devam etti. Bütün ilçe belediye başkanlarımızın da abiliğini yaptı, Allah kendisinden razı olsun. 25 yılda ulaşılmayan hizmetler ilçelerimize ulaştı, ülkücüler bu seçimde de üzerine düşeni fazlasıyla yapacaktır ve 31 Mart gecesinde Cumhur İttifakı’nın zaferini hep birlikte kutlayacağız” şeklinde konuştu.