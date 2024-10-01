Milletvekili Böhürler, ' Bizi bir yüzyıl daha ayakta tutacak temel ilkelerimizi yeniden oluşturmamız gerekiyor'

TBMM'de 28. Dönem 3. Yasama Yılı başladı. Yasama yılı açılışında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, “ Bu yeni dönemde özellikle yazın tartıştığımız birçok konu var. Bunlardan birisi cezasızlık meselesi adaletin tecelli edememesi özellikle uyuşturucu suçlarıyla ilgili uzun vadeli yaptırımların olmaması sanırım bu gündemimizde olacak bu konu için yeni bir yargı paketi çalışacağız ve kamuoyunu rahatsız eden birçok konuyu bu dönemde ele alacağız. Anayasa bu dönemin tartışma konusu ve başlığı olacak. Çağın ihtiyaçlarına, yeni suç tanımlarına, ortaya çıkan yeni durumlara göre yeniden Anayasayı oluşturmalıyız bizi bir yüz yıl daha ayakta tutacak temel ilkelerimizi yeniden oluşturmamız gerekiyor ve bu dönem Anayasa tartışmaları hız kazanacak ve Anayasa değişikliği en büyük isteğimiz bu dönem içinde en büyük mesele bu” şeklinde konuştu.