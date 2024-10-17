Milletvekili Cıngı, ASEAN Genel Kurulu'nda Türkiye'yi temsil edecek

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Parlamentolar Arası Asamblesi (AIPA) 45. Genel Kurulu'na katılmak üzere Laos'un başkenti Viyentiyan'a gidiyor. Cıngı, genel kurul süresince çeşitli toplantılara katılarak, sosyal, kültürel ve siyasi konularda diğer üye ülkelerin temsilcileriyle görüşmeler yapacak. TBMM'de ASEAN Parlamentolar Arası Asamblesi üyesi olarak Türkiye'yi Laos’ta temsil edecek olan Milletvekili Cıngı, AIPA 45. Genel Kurulu’na hitap edecek ve çeşitli toplantılarda konuşmalar yapacak. 2 Eylül 1977'de kurulan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Parlamentolar Arası Asamblesi (AIPA), Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam, Kamboçya, Laos, Brunei Darusselam ve Myanmar olmak üzere 10 ülke parlamentosunu bir araya getiriyor. AIPA, ASEAN ülkeleri arasındaki parlamenter işbirliğini güçlendirirken, Türkiye’nin de bu bölgeyle olan ilişkilerini geliştirmesi açısından önemli bir platform sunuyor.

ASEAN, Türkiye’nin 360 derece bakış açısı vizyonuyla yürüttüğü dış politikasının temel eksenlerinden biri olan Yeniden Asya Girişimi çerçevesinde önemli bir öncelik taşıyor. Yeniden Asya Girişimi, Türkiye’nin Asya ülkeleriyle ticaret, ekonomi, teknoloji, turizm, savunma sanayii ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor projeleri ile ilişkilerin daha da çeşitlendirilmesi hedefleniyor.