Sahabiye Kentsel Dönüşüm Alanı'nda zemin etüdü çalışması yapılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi alanında çalışmalara devam ediyor. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2. ve 3. uygulama etapları kapsamında konut artı ticaret bloklarının yapılacağı uygulama sahasında zemin etüt çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi tarafından, zemin etüt incelemeleri kapsamında 50 tane noktada 30 ve 50 metre derinliklerde Jeofizik yöntemlerle çalışmalar yapılması planlanırken, zemin etüt incelemelerinin yüzde 50’sinin tamamlandığı belirtildi. Arazi çalışmaları tamamlandıktan sonra elde edilen veriler teknik analizler ve değerlendirmeler sonucunda mühendislik yöntemleri ile birleştirilerek sağlam ve güvenli yapıların tasarlanması için atılmış ilk adım olacak.

Zemin Etüdü Ne İşe Yarar?

Zemini oluşturan katmanların tespit edilmesi, alanın deprem riski açısından risk derecesi, olası bir fay hattına olan uzaklığı, zemin taşıma kapasitesinin belirlenmesi gibi birçok jeolojik verinin bilimsel yöntem ve deneyler ile saptanmasını sağlamakta. Bu kapsamda alanda sondaj çalışmaları, araziden numune alınması, alınan numunelerin değerlendirilmesi, sismik veri analizi, zeminin röntgenlenmesi gibi birçok jeofizik yöntemler bakanlık şartnamelerine uygun olarak yapılıyor.