Milletvekili Cıngı: 'Kartalkaya'daki yangını 4 ay boyunca inceleyeceğiz'

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangınını incelemek üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’na seçilen AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, TBMM Meclis Araştırma Komisyonu’nun amacın hakkında bilgiler verdi. Milletvekili Cıngı: “Tekrar hatırlamak insanın kalbini acıtıyor ama Kartalkaya’daki yangında kaybettiğimiz 78 canımızı tekrar rahmetle hasretle yad ediyoruz. Onları geri getirme şansımız yok. Allah ailelerine sabırlar versin. Ama bu gibi hadiselerin tekrar vuku bulmasını engellemek, önlemek açısından Büyük Millet Meclisi bir devlet refleksi gösterdi. Bu konunun hukuki boyutu da araştırılıyor. Çalışma Bakanlığı, iş sağlığı güvenliği açısından incelemelerini yapıyor. Müfettişler şu anda farklı farklı branşlarda konuyu inceliyor. Ama meclis olarak da biz en azından bir araştırma komisyonu kurarak, eğer mevzuat eksikliği veya yasama gerekliliği varsa bunu da kendi üzerimize düşen kısmıyla yerine getirelim düşüncesiyle bu komisyon kuruldu. İlk toplantımızı yaptık. Ben kayak merkezi yöneticiliği ve turizm ile alakalı tecrübelerden dolayı bu komisyondayım. Hukukçular var, iş güvenliği uzmanları profesörleri var çok farklı sektörlerden insanlar var. Doğru ve güzel isimlerin oluşturduğu bir komisyon oldu. 3 ay 4 ay kadar bir süre boyunca biz konunun farklı boyutlarını incelemeye konuyla alakalı uzmanlardan görüş almaya, nerede eksiklik var, nerede fazlalık var, neler yapılması gerekiyor araştıracağız. Yangını engelleme şansınız yok ama yangının neticesinde böylesine büyük bir faciaya sebebiyet verecek unsurlar ortadan kaldırmak için neler yapabiliriz, meclis olarak üzerimize vazifeler nedir, bunları tahlil edeceğiz, analiz edeceğiz. Ve çıkacak rapor neticesinde de gerekirse belki konuyla alakalı daha sarih daha kolaylaştırıcı bir mevzuat çıkarma ihtiyacı olursa bu yolu zorlayarak bu gibi müessif hadiselerin tekrar vuku bulmaması için ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.