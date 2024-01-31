Diyarbakırlı Ramazan hocayı öldüren şahsı yakalama çalışmalarını sürüyor

İstanbul Valiliği, Diyarbakırlı "Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin’i öldürülen şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ramazan Pişkin, 31 Ocak günü saat 13.50 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi 88 numaralı adreste bulunan ve kendisinin işlettiği çay ocağında, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır. Göğüs bölgesinden üç bıçak yarası alan ve 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Ramazan Pişkin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Pişkin’i öldüren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.