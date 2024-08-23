Milletvekili Cıngı ve Rektör Altun Öğrenciler ile Bir Araya Geldi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Üniversiteli Aktif Gençlik Kulübü tarafından düzenlenen “Gençlik Buluşması” etkinliğinde AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı ve Rektör Prof. Dr. Fatih Altun öğrenciler ile bir araya geldi.

İlahiyat Fakültesi Bahçesi’nde düzenlenen etkinliğe; AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı ve ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan ile öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

Ekinlikte konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, gençler ile bir araya gelmekten mutlu olduğunu söyledi. Konuşmasında öğrencilik hayatındaki anılarını paylaşan Milletvekili Dr. Cıngı, şunları kaydetti:

“Haberleşmenin hız kazandığı artık mikro saniyeler ile ölçüldüğü bir dönemdeyiz. Onun için bu dönüşümler üniversitede eğitim alan, mezun olan veya sizin çağınızdaki arkadaşlarımız açısından tehditler oluşturduğu gibi fırsatlarda oluşturuyor. Şöyle fırsatlar oluşuyor; sizin artık bilgiye erişiminiz çok kolaylaştı. Eğer merakınız varsa, kendinizi yetiştirmeye ve geliştirmeye önem vererek, bulunduğunuz çevreye pozitif etkiler oluşturmaya niyetliyseniz bunu çok kolay ve güvenilir yoldan edebiliyorsunuz.”

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında yönetim olarak her zaman öğrenci odaklı çalışmalar yürüttüklerine dikkat çekerek, öğrencilere yönelik hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verdi. “Erciyes Üniversitesi, huzurlu bir şehrin, huzurlu üniversitesidir” diyen Rektör Prof. Dr. Altun, “Erciyes Üniversitesi, dünyada etkin projelere imza atan bir üniversitedir. Siz gençlerimizin de bu projelerde yer almasına destek olmaya çalışıyoruz. Hangi meslekten veya hangi alandan olursanız olun kendinizi dışarda hissetmeyin. Proje çalışmaları sadece mühendisler tarafından yapılan çalışmalar değildir. Her mesleğin kendine göre proje boyutları vardır. Bu konularda da sizleri gerek projelerde gerekse Teknoparktaki çalışmalarda görme arzusundayız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Milletvekili Dr. Cıngı ve Rektör Prof. Dr. Altun öğrenciler ile sohbet ederek, sorularını yanıtladılar.