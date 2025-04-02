Milletvekili Çopuroğlu: 'Boykot boş çıktı'

Ak Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, CHP Genel Başkanı Özür Özel’in boykot çağrısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vekil Çopuroğlu: “Boykot boş çıktı. Nereye gitsek, Alışveriş merkezine gitsek, markete gitsek, küçük esnafın yanına gitsek, her taraf alışverişte coşmuş vaziyette. Tutmadı. Boş çıktı. Aynı gölge bakanlar gibi, aynı kırmızı kart gibi, boykot çağrısı da boş çıktı. Ne demek oluyor bu? Vatandaşa istikamet çizemezsiniz. Özetle: Boş çıktı, tutmadı. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.