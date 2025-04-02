Hulusi Akar, 'Boykot değil milli zarar'
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile 'tüketim boykotu' için milli zarar mesajı verdi.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Akar, bugün uygulanan ‘tüketim boykotu’ ile ilgili asıl hedefin milli zarar olduğunu vurguladı. Akar, “Boykot ile asıl hedefleri, yerli üretimi durdurmak, küçük esnafı israfa sürüklemek, Türkiye Yüzyılı hedefini sabote etmek, milli iradeye saldırmak, toplumsal birliği bozmak, Gazze soykırımında boykot edilen firmaların bedelini ödetmek, suç örgütünü gizlemek” şeklinde paylaşım yaptı.