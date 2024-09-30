Milletvekili Çopuroğlu, 'Fahiş fiyatlarda vatandaşın ihbarlarının etkisi çok büyük'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseradar ve Ankaradar ortak canlı yayınında ‘Yol Açık’ programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Fahiş fiyat konusunda vatandaşların yapacağı ihbarların daha etkili olacağını ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili Çopuroğlu, “İş yerlerini ziyarete gittiğimiz zaman vatandaşın fahiş fiyat konusunda çekinceli ve stresli olduğunu görüyorum. Bir markete gittiğimizde200 lira olarak gördüğümüz ürün yan markette 220 lira. Bir sanayici ile alacağımız bir ürün hakkında konuşurken biraz ikram yapar mısınız dediğimizde ürünün kaliteli ve iyi olduğunu söylüyor. Düşük fiyata veren var dediğimizde de, onların ürününün kalitesi düşük olduğunu söylüyor. Aynı ürün olduğunu söylediğimde ise enflasyondan önce almışlardır diyor. Cumhurbaşkanı yardımcımızın makamına çıktığımızda bunu sosyal medyada da paylaştık. Vatandaş ayçiçek yağı, zeytinyağı ve peynir gibi 2 aynı ürün ayrı marketlerde fahiş fiyat da ise konum bildirerek ürün fiyatları ile alakalı kanaatini bildireceği bir E-devlet birimi olmasını arzu ettik. Sonuçta E-devlet’te olmadı ama sosyal medyada yapılan fahiş fiyat bildirimleri ihbar kabul ediliyor. Tabi ki devlet büyüktür, ama vatandaş fahiş fiyat konusunda bildirim yaparsa, İl Ticaret Müdürlüğünün beklediğini tahmin ediyorum. Türkiye’de 60-70 bin tane market var. Her hafta denetleyecek olursak kişi yetmez. Dolayısıyla vatandaşlar tarafından yapılan ihbarlar çok daha etkili olur” şeklinde konuştu.