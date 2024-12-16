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  • Milletvekili Çopuroğlu: Konu 'Okkalı zam'a gelince sessizliğe bürünüyorlar

Milletvekili Çopuroğlu: Konu 'Okkalı zam'a gelince sessizliğe bürünüyorlar

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 'Bazı belediyelerin 'bütçe' deyince akıllarına 2 kelimeden oluşan 9 harfli bir söz geliyor: okkalı zam. Okkalı zam yapanların da haklarını yememek lazım. En küçük bir detayda iktidara veri yazısı yazarken şu an kendilerinde olan belediyelerde, fahiş fiyat artışlarına tek söz edemiyorlar. Konu oraya gelince sessizliğe bürünüyorlar' dedi.

Milletvekili Çopuroğlu: Konu 'Okkalı zam'a gelince sessizliğe bürünüyorlar

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu bütçe ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Bazı belediyelerin 'bütçe' deyince akıllarına 2 kelimeden oluşan 9 harfli bir söz geliyor; 'Okkalı zam' okkalı zam yapanların da haklarını yememek lazım. En küçük bir detayda iktidara veri yazısı yazarken şu an kendilerinde olan belediyelerde fahiş fiyat artışlarına tek söz edemiyorlar. Konu oraya gelince sessizliğe bürünüyorlar. Okkalı zamlar deyince ufak tefek fiyat artışlarıyla uğraşmıyorlar. İsimlerine yakışır olması ve büyükşehir olmaları sebebiyle kendilerine yüzde 3-5 yakışmaz, ayıp olur diye öyle üçle beşle uğraşmayalım diyerek yüzde yüz, hatta daha fazlasını yapmaya devam ediyor ama devamında sus pus oluyorlar. Ne de olsa Büyükşehir ve adı üstünde zamlar da büyük olmalı. Ama iktidara geldiğinde kesintisiz yorum yaparken konu okkalı zam olunca sükunet hakim oluyor. Bu olmuyor. Yanlış yoldasınız. Seçimlerde kol kola çalıştıklarınıza da aynısını söyleyin de görelim" diye konuştu.

Haber Merkezi

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