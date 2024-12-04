Milletvekili Çopuroğlu, 'Türkiye Avrupa'dan çöp değil atık ithal ediyor'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu TBMM’de yapmış olduğu konuşmada, “ Avrupa’nın en fazla atık ithalinin ülkesi Türkiye diyorsunuz. Dünyanın en çok plastik üreticilerinden biri olan Türkiye, Avrupa'dan çöp değil atık ithal ediyor ve onu işleyip Avrupa'ya tekrar ihraç ediyoruz yani yıllık 11 milyon ton plastik üretiyoruz ülkemiz sanayicileri bu ürettiklerimizin yarısını yaklaşık 5 buçuk milyon tonunu yine ihraç ediyor. Atıkların çevreye atıldığı söyleniyor. Bakanlığımızın Mobil Atık Takip Sistemi projesiyle ithalatından kullanımına kadar geçen süreyi tek tek Bakanlığımız takip ediyor. Ülkemize gelen her bir atık denetleniyor yani bunlar çöp değil atıktır. Ama geri kazanımı mümkün olmayan atıklar ithal edilip Türkiye’de yakıp toprağa gömmüyoruz. Karışık plastiklerden ithalat yapmıyoruz” ifadelerinde bulundu.