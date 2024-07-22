11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 'gece vakti silahla yağma' suçundan kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ’gece vakti silahla yağma’ suçundan kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince ’birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma’ suçundan kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.A.’yı (23) yakalamak için çalışma başlatıldı. M.A.’nın bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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