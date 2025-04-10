Milletvekili Ersoy, Bahçeli'yi makamında ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Milletvekili Ersoy, Bahçeli'yi makamında ziyaret etti

Bahçeli ile çekindiği fotoğrafı paylaşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek "Geçmiş olsun" dileklerimi ilettim. Kendisini sağlığına kavuşmuş, zinde ve sıhhatli bir şekilde görmek biz evlatlarını derinden mutlu etmiştir. Aylardır Liderimizin sağlığı üzerinden yalanlara, iftiralara ve kirli senaryolara sarılanları rezil rüsva eden Yüce Allah’a hamdolsun. Türkiye’de, Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık sorunlarından medet umanların kimler olduğunu, hangi Türk düşmanlarının bu temennilerle sıraya girdiğini aziz milletimiz açıkça görmüştür. Türk milletinin, Liderimizin millî duruşuna ve stratejik öngörüsüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bu süreçte, kendisine Yüce Allah’tan sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bu vesileyle, Liderimizin Kayseri halkına ve tüm teşkilatlarımıza olan selamlarını da iletmek istiyorum" dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Emniyetten trafik denetimi: En çok ceza kırmızı ışık ve telefon kullanımına yazıldı
Emniyetten trafik denetimi: En çok ceza kırmızı ışık ve telefon kullanımına yazıldı
Mobil Trafik Eğitim Tırı ile hem teorik hem uygulamalı trafik dersi
Mobil Trafik Eğitim Tırı ile hem teorik hem uygulamalı trafik dersi
Talas'ta işlenen cinayetin zanlısı 19 yıl hapis cezası aldı
Talas'ta işlenen cinayetin zanlısı 19 yıl hapis cezası aldı
Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yılı Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı
Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yılı Cumhuriyet Meydanı’nda kutlandı
Milletvekili Ersoy, Bahçeli'yi makamında ziyaret etti
Milletvekili Ersoy, Bahçeli'yi makamında ziyaret etti
Başkan Büyükkılıç'tan Emniyet Müdürü Aydın'a Polis Haftası ziyareti
Başkan Büyükkılıç'tan Emniyet Müdürü Aydın'a Polis Haftası ziyareti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!