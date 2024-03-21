Milletvekili Ersoy, IPARD tarımsal kalkınma programının 81 ile çıkarıldığının müjdesini verdi

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu web sitesinde IPARD III Programı 2024 Yılı Çağrı Takviminin yayınlanarak 81 ilden başvuru yapılabileceğinin müjdesini verdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy, “Gazi Meclisimizin Genel Kurulunda birçok kez gündeme getirdiğimiz; IPARD tarımsal kalkınma programlarının 42 İlden 81 ile çıkarılması hususunun, ülkemizin kalkınması için önemini birçok kez vurgulamıştık. Uzun süren çabalarımızın sonucunda; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu web sitesinde IPARD III Programı 2024 Yılı Çağrı Takvimini yayınlamıştır. Çıkılacak çağrı ilanları kapsamında, IPARD III Programı’nın uygulanacağı 81 ilimizden proje başvurusu yapılabilecektir. Tüm girişimcilerimize hayırlı olsun inşallah” ifadelerine yer verdi.