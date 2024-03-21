Basın Sözcüsü Samet Koç, Büyükekşi'nin verdiği iftarda Kayserispor'u temsil etti
Basın Sözcüsü Samet Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun verdiği iftar yemeğinde Kayserispor'u temsil etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu iftar yemeği programı düzenledi. Programa Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. ve TFF 3. Lig kulüp başkan ve yöneticileri, Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun iftar yemeğinde bir araya geldi. Yemekte Kayserispor’u Basın Sözcüsü Samet Koç temsil etti.
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