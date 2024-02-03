Milletvekili Ersoy, 'Rekor bir oyla Bünyan'da kazanmak istiyoruz'

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Kayseri Cumhur İttifakı Aday Tanıtım Toplantısı Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Toplantı öncesi Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında konuşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “4 belediyemiz vardı Cumhur ittifakı ortak bir karar aldı ve Bünyan 5. İlçemiz oldu inşallah. Rekor bir oyla Bünyan’da kazanmak istiyoruz ve daha geniş hizmetlerle Bünyan halkına hizmet etmek istiyoruz. Sadece Bünyan değil 16 ilçemizin 16’sında ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza da kazandırmak istiyoruz. Bu güce sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Özkan Altun başkanımızla geçen hafta içinde görüştük yarım kalan hangi projeler var, olması gereken projeler nedir gibi istişare ettik. Dün de Özhaseki Bakanımızın talimatıyla iller bankası genel müdürümüze ilettik ve toplantı gerçekleştirdik. Vatandaş hizmet almak istiyor” diye konuştu.

MHP İl Başkanı Seyit Demirezen ise, “Allah’ın izniyle adaylar açıklanıyor. 16 ilçemizin ismi belli olduktan sonra teşkilatlarımız çalışmaya hazır. 17-0’ı alıp inşallah Ankara’ya selam göndereceğiz. Cumhur ittifakı olarak çok güzel ortak şekilde çalışıyoruz” dedi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, “Görevi alalı 45 gün oldu ve 45 günde sahaya indik. Cumhur ittifakı olarak da belediyelerimizde 17’de 17 yapıp 1 Nisan’da Cumhur ittifakının bayrağını dalgalandıracağız” ifadelerini kullandı.