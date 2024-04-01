Milletvekili Ersoy: 'Sandıkta kazandığımızı masada kaybetmeyeceğiz'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç hakkında ve Pınarbaşı seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “CHP Milletvekili Sayın Aşkın Genç’i şahit göstermem ile alakalı kendisi ‘Dedikodu’ açıklamasını yapmış. Biz oraya gittiğimiz andan itibaren kendisi başından sonuna bütün yaşanılan hukuksuzluklara, mühürsüz oyların torba torba içeri taşındığına şahit olmuştur. ‘Dedikodu’ diyerek geçiştirmeye çalışmasını doğru bulmadığımızı ve sandıkta kazandığımız seçimi İlçe Seçim Kuruluna kurulan bir tezgah ile masada kaybetmeyeceğimizi bilmesini isteriz” dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri dün gerçekleştirildi. Resmi olmayan sonuçlara göre ise Pınarbaşı’nda CHP’nin adayı Deniz Yağan belediye başkanı olarak seçildi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin önde olduğu iddia edilen Pınarbaşı ilçesinde CHP'li bazı sandık görevlilerinin 3 adet mühürsüz oy torbasını değiştirmek istemesi üzerine arbede çıktığı öne sürüldü. Konuyla ilgilide MHP’lilerin itirazları devam ederken MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’dan son bir açıklama daha geldi. Ersoy sosyal medyadan paylaştığı açıklamada, “Kıymetli hemşerilerim, dün gece Pınarbaşı ilçe Seçim Kurulunda yaşanan hadiselerde CHP Milletvekili Sayın Aşkın Genç’i şahit göstermem ile alakalı kendisi ‘Dedikodu’ açıklamasını yapmış. Öncelikle kendisine saygı duyan, hürmet eden bir kardeşi olarak bu açıklamasından dolayı çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Biz oraya gittiğimiz andan itibaren kendisi başından sonuna bütün yaşanılan hukuksuzluklara, mühürsüz oyların torba torba içeri taşındığına şahit olmuştur ve bu şahitliğini İlçe Kaymakamımızın odasında İlçe Kaymakamınız, İlçe Seçim Kurulu Hakimi, İlçe Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız, ilçede görev yapan hakim ve savcı kardeşlerimizin önünde de kabul etmiştir. Sayın Aşkın Genç Milletvekilimizin bu şahitliğine şahitlik edeceklerde o odada bulunan yukarıda saydığım kişilerdir. Kıymetli hemşerilerim biz herkesin demokratik tercihine tabi ki saygı duyacağız. Ancak haksızlıklar ve hukuksuzluklar karşısında da susmayacağız. Pınarbaşı’mızda geçerli oylar doğru sayıldığında ve bizdeki verilere göre açık ara önde olduğumuz aşikardır. Kaldı ki gerekli itirazlarımız yapılmıştır. Sayın Aşkın Genç’e bir kardeşi olarak tavsiyem partililerinin yanında ayrı, bizim yanımızda ayrı konuşan bir yapının sadece kendisine değil temsil ettiği makama da zarar vermemesi adına dikkat etmesidir. ‘Burası ayrıca benim anamın memleketi bunlar doğru değil Menduh Abide bizim ağabeyimiz tabi ki düzeltilir’ söylemlerini de o odada bulunan başta Kaymakam Bey olmak üzere tüm hazirunun önünde konuştuğunu da hatırlatmak isterim. Nasıl ki biz Sayın Vekilimizin Babasının Ata toprağı Sarız’daki seçim sonuçlarına saygı duyduysak tabi ki kıymetli annesinin Ata topraklarında gözlerinin önünde yapılan hukuksuz işlere de kendisinin saygı duymasını ve ‘Dedikodu’ diyerek geçiştirmeye çalışmasını doğru bulmadığımızı ve sandıkta kazandığımız seçimi İlçe Seçim Kuruluna kurulan bir tezgah ile masada kaybetmeyeceğimizi bilmesini isteriz. Kamuoyuna saygılarımla” ifadelerine yer verdi.