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  • Milletvekili Genç: 'Emekliye verilecek bayram ikramiyesi asgari ücret seviyesinde olmalı'

Milletvekili Genç: 'Emekliye verilecek bayram ikramiyesi asgari ücret seviyesinde olmalı'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, semt pazarında vatandaşlarla bir araya geldi. Genç, emekliye verilecek bayram ikramiyesinin, en az asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini belirtti.

Milletvekili Genç: 'Emekliye verilecek bayram ikramiyesi asgari ücret seviyesinde olmalı'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri’nin Talas ilçesinde semt pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandalar, Genç’e emekli maaşının yetersiz olduğunu dile getirdi. 
Milletvekili Genç ise emekliye verilecek bayram ikramiyesinin, en az asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini belirtti.

Pazar ziyareti sırasında Genç’e ekonominin her gün daha kötüye gittiğini belirten bir vatandaş; “Enflasyon düşüyor diyorlar ama enflasyonun artış hızı düşüyor. Yani yüzde 70’ten yüzde 40’a düşüyor ama enflasyon yine artıyor. Maaş artmıyor, sabit kalıyor. Millet kirasını zor ödüyor, emekli 14 bin lira ile nasıl geçinecek? İşçi 22 bin maaş alıyor, pazara geldiği zaman 2 bin lira para harcıyor nasıl geçinecek” dedi.

Hayat pahalılığından geçinemediğini belirten bir emekli ise; “Emekli eşim var, fiyatlar pahalı geliyor. Pahalılıktan yılıyoruz. Aldığın para az oluyor, geçinemiyorsun. Evim kira değil ama yine de geçinemiyoruz” dedi.
 

Haber Merkezi

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