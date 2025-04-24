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Milletvekili Genç: 'Tarım bir milli güvenlik meselesidir'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç: 'Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil olsun ya da olmasın, zarar gören tüm üreticiler için acil destek ve kredi erteleme paketlerinin açıklanması çağrısında bulunuyorum. Tarım sadece mevsimlik bir mesele değil, bir milli güvenlik meselesidir' dedi.

Milletvekili Genç: 'Tarım bir milli güvenlik meselesidir'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai don ile ilgili TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt olmayan çiftçilerin de desteklenmesi çağrısında bulundu. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç: “11 Nisan’da yaşanan zirai don sadece bir doğa olayı değil binlerce çiftçimizin geçimini yerle bir eden bir felakettir. Kayseri’nin Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçelerinde bu yıl 250 bin tona yakın elma rekoltesi bekleniyordu. Ancak bir gecede hepsi yok oldu. Bu sadece ürün kaybı değil, aynı zamanda çiftçinin borçlarını ödeyememesi, sigorta kapsamı dışında kalan zararların telafi edilememesi ve bir sonraki sezon için üretim yapacak olan gücün de kaybolması demektir. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne dahil olsun ya da olmasın, zarar gören tüm üreticiler için acil destek ve kredi erteleme paketlerinin açıklanması çağrısında bulunuyorum. Tarım sadece mevsimlik bir mesele değil, bir milli güvenlik meselesidir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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