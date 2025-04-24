Kocasinan bu alanda Kayseri'de 'tek', Türkiye'de 'sayılı' belediyelerden

Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı ilerisinde yer alan modern kurban satış ve kesim yeriyle Türkiye’ye örnek olduklarını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılan hizmetlerle vatandaşların kurban ibadetlerini daha huzurlu bir şekilde yerine getirmelerine katkı sağlayacaklarını belirtti.

Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “Erkilet Bülbülpınar mevkiindeki kurban kesim ve satış alanındayız. Hazırlıklar için bir kez daha yerinde kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Öncesinde 11 yıl boyunca vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri için hizmet veren bu tesisimiz, şimdi de 12. Kurban Bayramı’na hazırlanıyor. Allah nasip ederse, hazırlıklarına şimdiden başladığımız bu süreçte; vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde kurbanlarını kesebilmeleri için büyükbaş ve küçükbaş kesim üniteleriyle hizmet vereceğiz. Burada ciddi bir tecrübe söz konusu. 11 yıldır gerçekleştirdiğimiz bu hizmeti, şimdi 12’ncisi için tüm ekiplerimizle birlikte yeniden sahadayız. Bu tecrübenin üzerine yenilerini ekleyerek, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma gayreti içerisindeyiz.”

Hazırlık sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için Kocasinan Belediyesi bünyesindeki 10’dan fazla müdürlüğün sahada görev aldığını aktaran Başkan Çolakbayrakdar, “Hem sahada yürüttüğümüz faaliyetler hem de bayram günlerinde sunacağımız desteklerle tüm hazırlıklarımızı yerinde kontrol ederek, ardından planlı bir şekilde uygulamaya geçeceğiz. Kurban satış noktalarımız, kurban kesim ünitelerimiz, vatandaşlarımızın bekleme alanları, hayvanların sağlık kontrollerini gerçekleştirecek olan Veteriner Müdürlüğümüzün denetimleri ve alandaki temizlik faaliyetleri ile birlikte; vatandaşlarımızın kurbanlarını son derece hijyenik ve çevreye zarar vermeyecek bir ortamda kesmeleri sağlanacaktır. Bu kapsamda çalışmalarımıza şimdiden başlamış bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların “Kurbanımızı nerede keseceğiz, nereden alacağız?” gibi sorularına da açıklık getiren Başkan Çolakbayrakdar, "Tüm bu soruların cevabı, Kocasinan Belediyesi’nin Bülbülpınar mevkiinde sunduğu kurban kesim ve satış alanında mevcut. Tüm hemşehrilerimizi gönül rahatlığıyla buraya davet ediyoruz." diye konuştu.