Milletvekili Genç: 'Tutuklu gençleri derhal serbest bırakın'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ardından 81 ilde gerçekleştirilen yürüyüşlerde gözaltına alınarak tutuklanan 299 üniversite öğrencisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Milletvekili Genç: “299 çocuğumuz hala tutuklu. Bunların hepsi üniversite öğrencisi ve çok yüksek puanlarla üniversitelerine gitmiş ailelerinin göz bebeği yavrularımız. Bize her birinden ayrı ayrı mesajlar geliyor, aileler bizimle iletişime geçiyor. İki haftadır tutuklular. Her gün bir suçları yok çocuklarımızın. En doğal protesto haklarını kullanıyorlar. Bu hafta sınavları başlıyor. Bırakın evlatlarımızı, gitsinler okullarına, derslerine başlasınlar, sınavlarına girsinler. Bu tutukluk aile uzadığı sürece elde ettikleri bursları kaybedebilirler, sınav haklarını kaybedebilirler. Yani bu sorunu nasıl alıyorsunuz? Yetkilileri ben buradan sormak istiyorum. Bu çocuklarımızın geleceğini karartma sorumluluğunu nasıl üstleniyorsunuz? Hepinizin evlatları var, hepinizin çocukları var. Bir an önce tüm mekanizmaları devreye sokun, bu çocuklarımızı derhal serbest bırakın, okullarına kavuşsunlar, öğretmenlerine kavuşsunlar, arkadaşlarına kavuşsunlar, en önemlisi de ailelerine kavuşsunlar” ifadelerini kullandı.