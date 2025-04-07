Başkan Özdoğan: 'Milli iradeye dil uzatan anlayışı kınıyoruz'

Başkan Özdoğan, gündemi değerlendirdiği açıklamasında şu ifadeleri dile getirdi:

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına ve her seçimde milletimizin teveccühüne mazhar olmuş Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifade edilen ‘Cunta Yönetimi’ tanımlaması en hafif tabirle hadsizliktir ve millet iradesine açık bir hakarettir.

Sayın Özgür Özel’in bu mesnetsiz ve saygısız söylemi, milletin iradesini yok sayan anlayışın ve maalesef eski cunta dönemlerine duyulan özlemin bir tezahürüdür. Ancak unutulmamalıdır ki; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükselen Güçlü Türkiye’de, milletin iradesi baş tacıdır ve öyle kalmaya da devam edecektir.

Milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güveni ve desteği her geçen gün daha da güçlenmektedir. Bu yolda, milletimizle birlikte yürümeye, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz.

Milli iradeye dil uzatan bu anlayışı şiddetle kınıyor, tüm vatandaşlarımızı da ülkemizin ve milletimizin geleceği için birlik ve beraberliğe davet ediyorum.”