Milletvekili Hulusi Akar: “Hak, er geç batılı yenecektir”

Bir tarafta tanklar, tüfekler, toplar varken karşıda taş ve sapan var. Bu bir soykırımdır, alçaklıktır. Avrupa da geçmişte 6 milyon yahudiyi öldürmekten gelen alçaklıkla şu anki katliama da sesini çıkaramıyor. Birazcık vicdanı olan ve oradaki insanlık dramını gören herkes isyanda, gözlerini kapatan, kulaklarını tıkayanlar da elbet görecekler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hak, er geç batılı yenecektir” dedi.

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ERVA iş birliğiyle düzenlenen ‘Erdemlerimizle Varız’ temalı konferans düzenlendi. Konferansa; Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ERVA Projesi için Vali Gökmen Çiçek’e teşekkür eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “Her işin başında insanlık gelir, insanlığı da erdem ve fazilet oluşturuyor. Tarihe bakıldığında; her zaman erdemli, faziletli insanlar saygı görmüş ve anılmışlardır. Dolayısıyla bu erdem meselesi, ERVA hareketi gerçekten önemli, bu husus konusunda sayın valimizi tebrik ediyorum. Bu hareketi hem bireysel hem de toplum olarak yaymamız ve içselleştirmemiz gereklidir” dedi.

‘HAK, BATILI YENECEK’

İsrail’in Filistin’de uyguladığı zulüm hakkında açıklamalarda bulunan Vekil Akar; savaşın iki ordu arasında olduğunu vurgulayarak yaşanan olayın bir soykırım olduğunu niteleyerek, “Bu bir savaş değildir; savaş, iki ordu arasında olur. Bir tarafta tanklar, tüfekler, toplar varken karşıda taş ve sapan var. Bu bir soykırımdır, alçaklıktır. Avrupa da geçmişte 6 milyon yahudiyi öldürmekten gelen alçaklıkla şu anki katliama da sesini çıkaramıyor. Birazcık vicdanı olan ve oradaki insanlık dramını gören herkes isyanda, gözlerini kapatan, kulaklarını tıkayanlar da elbet görecekler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hak, er geç batılı yenecektir” şeklinde konuştu.

ERVE Projesi çatısı altında kurulan spor okulları ve çeşitli çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Gökmen Çiçek, “Büyükşehir Belediyemiz ve Valiliğimiz çatısı altında kurduğumuz 16 ERVA Spor Okulumuz mevcut. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durabilmesi için bu spor okullarını hizmete açtık” dedi ve Türkiye’nin son yıllarda yapmış olduğu sınır dışı harekâtlara değinerek, “Türkiye’nin tüm dünyada, özellikle belli bir coğrafya içerisine sıkıştırıldığı bu dönemde milletimize yönelik büyük bir saldırı vardı. Yapmış olduğumuz harekâtlarla, operasyonlarla ülkemize geçirilmek istenen kelepçeleri kırıp attık” ifadelerini kullandı.

İsrail’in devlet olma anlayışından çıkıp terörizmi benimsercesine hareket ettiğini söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Ülke olarak belli başlı konularda hassasiyetlerimiz var; malumunuz, Filistin’de on binlerce canımız katlediliyor. Devlet olma anlayışından ziyade terörizm anlayışına sahip olan İsrail’i bir kez daha kınıyorum” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin birlik, beraberlik ve dayanışmanın sembolü olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’nin güzel insanlarıyla gurur duyuyorum. Millî Mücadele Dönemi’nde Taş Mektebimiz mezun verememiştir, 15 Temmuzda 200 binin üzerinde Kayserili vatandaşımız meydanları doldurarak Cumhuriyetimize, bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkmıştır. Kayserimiz, her dönemin zorluklarını omuzlarına alan bir yaklaşım sergilemesinden ötürü minnet duyuyorum” dedi.