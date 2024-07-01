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  • Milletvekili Özdemir, 'Suriyeli misafirlerimizin mümkün olan en kısa sürede onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması  beklentimizdir'

Milletvekili Özdemir, 'Suriyeli misafirlerimizin mümkün olan en kısa sürede onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması  beklentimizdir'

Kayseri'de Suriye uyruklu bir şahsın bir çocuğu taciz etmesi üzerine Kayseri'deki vatandaşlar ayağa kalktı. Olayla ilgili açıklama yapan MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 'hemşerilerimizin huzurunu kaçıracak provokasyonlara mahal verilmemesi elzemdir. Türkiye'nin huzur ve güvenliği için Suriyeli misafirlerimizin mümkün olan en kısa sürede onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması MHP olarak beklentimizdir' dedi. 

Milletvekili Özdemir, 'Suriyeli misafirlerimizin mümkün olan en kısa sürede onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması  beklentimizdir'

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir Kayseri’de bir çocuğun Suriye uyruklu bir şahsın taciz ettiği iddiasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak’ “Kayseri'de bir çocuğumuza yönelik sergilenen insanlık dışı davranışta bulunan Suriyeli şahıs gözaltına alınmış ve hakkındaki işlemlere başlanmıştır. Konuyla ilgili olarak Kayseri Valiliği'nce yapılan açıklamanın dikkate alınması ve hemşerilerimizin huzurunu kaçıracak provokasyonlara mahal verilmemesi elzemdir. Türkiye'nin huzur ve güvenliği için Suriyeli misafirlerimizin mümkün olan en kısa sürede onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması MHP olarak beklentimizdir” fadelerine yer verdi.

Haber Merkezi

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