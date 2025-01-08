Milletvekili Özsoy, 'Türkiye'de bahar havası esecek'

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında 'Gündem Kayseri' programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Türkiye’de ilerleyen dönemlerde tüm sorunların çözüleceğini ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, “Cumhurbaşkanımızın hem Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını hepimiz takip ediyoruz biliyorsunuz. Söylenen şu silahlar gömülecek ya da silahlılar gömülecek. Bunun üzerine bir şey verilecek mi alınacak mı demenin bence çok bir manası yok. Öncelikle silahların bırakılması lazım. Türkiye'de aslında hep söylüyorlar bir Kürt meselesi var vesaire filan diye ama Kürt meselesi filan yok. Türkiye'de bir Kürtçülük meselesi var. Yani ben bu sürecin iyi yönetildiği takdirde hem Güneydoğu'da kardeşlerimiz için hem tüm Türkiye'miz için çok iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Düşünün bir bomba on bin dolar. Biz bomba atmadığımız zaman yani şu son kırk yılda PKK terör örgütüyle ilgili yaptığımız çalışmalarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Bütçesinden çıkan paralar korkunç paralar. Yani bunların doğuda, güneydoğuda Türkiye'nin her yerinde yatırıma dönüştüğünü düşünsek bizim ülkemiz çok daha farklı yerlerde olur. Gabar'da bulunan petrol artık İnşallah Türkiye'nin dışa özellikle petrolde dışa bağımlılığını da önümüzdeki süreçte ciddi şekilde azaltacak. Sürekli Gabar'da yeni kuyular açılıyor. Yeni petroller bulunuyor. İnşallah bu petrolün beş yüz bin varile çıkması hedefleniyor. O çıktı belki Şırnak'ta bir rafine kurulacak. Gabar'daki petrolün limana taşınması taşıma masrafından kurtulacak devlet yeni bir yatırım yapılacak. Sayın Devlet Bahçeli'yle beraber Cumhurbaşkanımızın son dönemdeki hamleleriyle ben yeni bir bahar havası eseceğine, inşallah ülkemizdeki bu sıkıntıların da giderileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

‘SURİYE’YE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ’

Suriye’ye destek vermeye devam edeceklerini ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, “Suriye'deki olaylara da bakmak lazım. Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok ciddi mesafeler kat etti. Biz Suriye'nin Suriyeliler tarafından yönetilmesini istiyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü istiyoruz. Ama oradaki terör örgütlerinin tamamının PKK, PYD, DEAŞ vesaire hangisi varsa tamamının Suriye'den dışarı çıkarılmasını Suriye'nin kendi hür iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni de örnek alarak belki yeni bir yapılanmayla üretileceğini düşünüyorum. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Dışişleri Bakanımız da zaman zaman açıklama yapıyor. Siz de takip ediyorsunuz. Suriye'ye biz her türlü lojistik, fikri, bilgi, devlet yönetimi desteği veriyoruz. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.