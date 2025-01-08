16 Belediye içinde tek borçsuz belediye: Özvatan Türkiye'ye örnek
Kayseri'nin Özvatan Belediyesi, Kayseri'deki 16 ilçe belediyesi arasında ticari, iktisadi ve kamu borcu bulunmayan tek belediye olduğunu iddia etti.
Özvatan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Başkan Halit Demir'in 11 yıllık görev süresince belediyenin bütçe gelirlerini aşan yatırımlar gerçekleştirdiği vurgulandı. Bunun yanı sıra, belediyenin vergi ve SGK borcunun da "0" TL olduğu belirtildi. Özvatan Belediyesi, Türkiye genelinde örnek teşkil eden belediyeler arasında yer alıyor. Başkan Halit Demir, Özvatanlı hemşehrilerinin desteğiyle çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Allah bizleri hemşehrilerimize mahcup etmesin," dedi.