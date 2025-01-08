  • Haberler
  • Gündem
  • 16 Belediye içinde tek borçsuz belediye: Özvatan Türkiye'ye örnek

16 Belediye içinde tek borçsuz belediye: Özvatan Türkiye'ye örnek

Kayseri'nin Özvatan Belediyesi, Kayseri'deki 16 ilçe belediyesi arasında ticari, iktisadi ve kamu borcu bulunmayan tek belediye olduğunu iddia etti.

16 Belediye içinde tek borçsuz belediye: Özvatan Türkiye'ye örnek

Özvatan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Başkan Halit Demir'in 11 yıllık görev süresince belediyenin bütçe gelirlerini aşan yatırımlar gerçekleştirdiği vurgulandı. Bunun yanı sıra, belediyenin vergi ve SGK borcunun da "0" TL olduğu belirtildi. Özvatan Belediyesi, Türkiye genelinde örnek teşkil eden belediyeler arasında yer alıyor. Başkan Halit Demir, Özvatanlı hemşehrilerinin desteğiyle çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Allah bizleri hemşehrilerimize mahcup etmesin," dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yazar Okulu'nun bu haftaki konuğu yazarımız Mustafa Urhan
Yazar Okulu'nun bu haftaki konuğu yazarımız Mustafa Urhan
İletişim Şurası'nda Fahrettin Altun'dan önemli açıklamalar!
İletişim Şurası'nda Fahrettin Altun'dan önemli açıklamalar!
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın çevreye zarar verdi
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın çevreye zarar verdi
CHP'li Genç: 'Barınma hakkı lüks değil, temel bir ihtiyaçtır'
CHP'li Genç: "Barınma hakkı lüks değil, temel bir ihtiyaçtır"
Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
Otobüste kavga eden 5 şahıs yakalandı
Otobüste kavga eden 5 şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!